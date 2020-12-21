Роуминг между Россией и Беларусью могут отменить в 2021 году

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21 декабря 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Белорусские и российские операторы продолжают работать в тестовом режиме. Это позволит завершить работу по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, с 1 ноября белорусские и российские операторы связи начали работать в тестовом режиме по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков.

«Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства», – заявил председатель Госдумы РФ.

Ранее Володин заявил, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии.