Эксперт Шляхто считает, что проблема коронавируса к лету не исчезнет

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10 февраля 2021, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Ковидная проблема к лету не исчезнет, просто вирус станет другим. Так считает гендиректор Национального исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто.

По его словам, мы постепенно научимся жить с ним, поскольку коронавирус хоть и не превратится в подобие сезонного гриппа, но «будет двигаться предположительно в этом направлении».

«Нужно уже возвращаться к нормальной жизни. Хватит дистанционки в школе, вузах, разного рода научных институтах. Ничем хорошим это не заканчивается. Особенно с психологической точки зрения», - сказал эксперт.

Шляхто также отметил, что не следует отказываться от ношения масок, так как они, по его словам, реальная преграда для вирусов, передающихся воздушно-капельным путем.

«На недавних несанкционированных митингах в Петербурге мало кто из семи с лишним тысяч человек пользовался средствами индивидуальной защиты. Результат - рост заболеваемости в начале февраля «скакнул» в городе на 87,67% по сравнению с концом января», - напомнил эксперт.

Ранее инфекционист Алексей Яковлев посоветовал перед вакцинацией обязательно пройти обследование.