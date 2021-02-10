Госдума поддержала поправки об усилении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете
10 февраля 2021, 07:19[ «Аргументы Недели» ]
Во втором чтении поддержаны поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
В соответствии с законопроектом, статью 230 УК РФ предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, говорится в пояснительной записке.
«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», - считает один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить высаживать детей без билета из транспорта.
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