В России могут запретить высаживать детей без билета из транспорта

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9 февраля 2021, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электротранспорта, которыми, в частности, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Это, по его словам, «может привести к трагедии», а принятие соответствующего закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей.

Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми авто. Новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми - при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить использование водительских прав для идентификации.