Как обнулить компаньона

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9 февраля 2021, 21:30 [ «Аргументы Недели», Сергей СЕРГЕЕВ ]

Фото: cоцсети

В Октябрьском районном суде города Краснодара проходит судебный процесс по заявлению руководства ООО «ФИК Бизнес Проект» на бывшего учредителя (он же генеральный директор) и главного бухгалтера, которые по версии следствия еще в 2016 году провернули мошенническую схему и похитили около 18 миллионов рублей. Если разобраться в тонкостях истории, то такая постановка вопроса вызывает серьезные сомнения. Наши корреспонденты следят за ходом судебного процесса и пытаются разобраться в этой истории.

Партнерство или прессинг?

В конце прошлого года СМИ сообщили об аресте доли в краснодарском «Газтрансбанке» одного из его акционеров, которому принадлежит 64,5 процентов акций. Как пишет "Коммерсант-Кубань", данный предприниматель, а также ряд лиц, включая его отца - бывшего депутата Госдумы, привлечены к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ОАО "Предприятие Воджилстрой", которое было признано несостоятельным в 2013 году после невыполнения обязательств по строительству жилого комплекса в центре Краснодара в интересах Минобороны РФ. Представитель конкурсного управляющего Михаил Урвацев рассказал "Коммерсанту-Кубань" о том, что реальных бенефициаров Волжилстроя - отца и сына - удалось установить, доказав цепочку управления через подконтрольных лиц и компании.

По данным СМИ, указанный семейный подряд владеет ГК «Европея», в том числе ЖК «Европа Сити», ЖК «Португалия», страховой компанией «Верна» и другими активами. Что касается Газтрансбанка, то одним из акционеров общества с долей 9,2 процента является Юрий Чуйков. Именно в отношении Юрия Чуйкова, его компаньона Виталия Лентюгова и других лиц в данный момент расследуются дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Историю Лентюгова мы рассказывали год назад в материале "Чужие долги до тюрьмы доведут?" Предпринимателя подвели под статью, когда он попытался законным образом получить долг с ООО «ФИК “Бизнес проект”» выкупленный в рамках проведенных торгов имуществом компании банкрота «Блэк Си Форватинг».

Оба предпринимателя через своих защитников заявляют, что предъявленные к ним претензии необоснованны, не соответствуют фактическим обстоятельствам и, по их убеждению, имеют под собой цель – не рассчитываться по долгам и прибрать к рукам не только их активы, но и лишить свободы.

Из письма в редакцию АН предпринимателя Чуйкова нам стало известно, что гражданские отношения стали перетекать в уголовную плоскость после 3 октября 2019 года, когда в апогее настойчивого прессинга со стороны компаньонов, он передал нотариальное заявление о выходе из состава учредителей ООО КБ «Газтранбанк» с выплатой ему действительной стоимости принадлежащей ему доли. В своей почте он обнаружил копию заявления о возбуждении уголовного дела, которую подписали кураторы компании «ФИК «Бизнес проект». Согласно заявлению, в период, когда Чуйков был единственным учредителем и генеральным директором ООО «ФИК «Бизнес проект», он якобы сфальсифицировал документы по поставке труб, которые предназначались для строительства котельной, чем якобы фиктивно создал кредиторскую задолженность в размере 17,8 миллиона рублей. Для чего учредителю и генеральному директору в лице Чуйкова создавать якобы мнимый долг – большой вопрос. При этом первоначальная версия следствия была такая, что долг создан позднее, в результате чего и возбудили дело, но в материалах уголовного дела имеются декларации, предоставленные ИФНС, с книгами покупок и книгой продаж, по которым видно, что и покупатель и продавец во 2 квартале 2016 года провели данную сделку.

Так как Чуйков помимо строительства котельной занимался и строительством подводящих газопроводов, но другой компанией, где он также был единственным учредителем, то, не проверяя слова Чуйкова о передаче указанных труб для строительства объектов "Немецкой деревни", Чуйкова обвинили в том, что поставки труб для строительства котельной, а также производственной необходимости, связанной с технологическим присоединением котельной к объектам, якобы не было, а документы об этом были якобы сфальсифицированы. По версии следствия, совместно с Лентюговым Чуйков придумал эту схему, чтобы причинить финансовый вред ООО «ФИК «Бизнес проект». Чуйков пытался объяснить, что данная сделка действительно была, и трубы необходимы были не только для строительства котельной, но и для работ, связанных со строительством газовых магистралей в районе «Немецкая деревня» («Португалия», «Германия», «Тихая поляна»), а также объектов АО «Краснодаргоргаз». А самое интересное, что документы, подтверждающие списание данных труб, в работу следствию не дали, не исключено - думая, что доказать Чуйкову его версию без документов практически невозможно. Предприниматель настаивал на том, что не мог причинить ущерб собственной компании, однако его доводы не были услышаны. Между тем, по его уверениям, со стороны доброжелателей ему стали поступать странные предложения. Дескать, если Чуйков откажется от взыскания долга с ООО «ФИК «Бизнес Проект» и добровольно отречется от долей в ООО КБ «Газтрансбанк», то останется чист перед законом и, вероятно, не лишится свободы.

Однако, возникает логичный вопрос. Почему, принимая ООО «ФИК «Бизнес проект» в 2017 году, новый владелец Минин, видя кредиторскую задолженность и результаты финансово хозяйственной деятельности, не заявлял никаких претензий? Более того, при оформлении документов на получение кредитов в «Газтрансбанке» финансовое состояние компании проверялось и изучалось банком и в 2017 г. И в 2018 г. Вопросы почему-то появились только после того, как Чуйков стал настаивать на расчете с ним за компанию ООО «ФИК Бизнес Проект» и заявил о своем выходе из состава учредителей ООО КБ «Газтрансбанк» и выплате ему действительной стоимости доли.

Здесь помню, здесь не помню

В данный момент наши журналисты присутствуют на судебных заседаниях по уголовному делу в отношении бывшего главбуха ООО «ФИК «БизнесПроект» Алейниковой и конкурсного управляющего Карпенко. Если первую обвиняют в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями – проведении «пустой сделки» с целью хищения денежных средств руководством компании, то второго - в том, что он якобы мошенническим способом «помог» выкупить компании Лентюгова ООО «Финансинвестпро» за 381 тысяч рублей право требования к ООО «ФИК «БизнесПроект» от банкротного ООО «Блэк Си Форвардинг». Между тем, уголовные дела в отношении Чуйкова и Лентюгова выделены в отдельное производство, а сами предприниматели объявлены в розыск. В ходе судебного допроса свидетелей, в том числе самих заявителей Минина и Гадисовой, очевидцами которого были наши журналисты, стала вырисовываться довольно-таки двусмысленная картина.

В связи с тем, что заявитель Минин ранее давал следствию иные показания, чем в судебном заседании, прокурор ходатайствовал об оглашении прежних показаний, после чего Минин вновь изменил свою позицию, и ответил, что на самом деле было так, как он давал показания следователю. Любопытно, что в показаниях следователю он слово в слово процитировал закон о банкротстве, а в суде на вопрос, почему не ввели процедуру банкротства в отношении «ФИК Бизнес Проект», ответил совершенно иное, дескать, были выявлены факты фиктивной поставки трубы. Напрашивается вопрос: кто давал показания следствию, если сам Минин сетует на то, что не является юристом и не может процитировать собственные юридически грамотные показания? Не может ведь за директора давать показания его представитель? Кстати, оказалось, что штатного юриста он не помнит, а на вопрос, когда он стал директором, вместо марта 2017 года назвал конец 2017 года, а также сообщил, что его «эту должность попросили позанимать», что он был номинальным директором, поэтому ни в какие документы не вникал, подписывая не глядя. Также он заявил, что был вынужден подписывать налоговые декларации в 2016-2017 годах, не вникая в их суть и содержание.

Самое главное, что свидетель не смог с уверенностью сказать, что спорные трубы не были кому-то перепроданы, либо использованы на других объектах.

Говоря о том, кто именно подал заявление в правоохранительные органы, он сообщил, что документы готовила юридическая команда, но не смог назвать ни одной фамилии. Заявление подавал сам, при этом точно не помнил, был он в тот момент с юристом или с учредителем Гадисовой.

Учредитель Гадисова, между тем, рассказала, что компанию с активами более 60 млн рублей купила за 200 тысяч рублей, не вникая в документы и тем более в наличие какого-либо долга, а также сообщила, что о наличии задолженности узнала от директора Минина, более того, подтвердила, что заявление готовил Минин, а она только его подписала.

Нынешний главный бухгалтер компании сообщила, что, устроившись на работу в 2019 году, она знает о наличии долга, который был отражен в программе 1С, однако пояснила, что документы ей не предоставили по причине их уничтожения. И самое главное подтвердила, что понятие «склад газификации» использовался ранее и используется в настоящее время, при том, что Минин на допросах отрицал наличие данного склада.

Минин в судебном заседании полностью подтвердил, что когда он писал заявление об отсутствии поставки труб, то имел ввиду на строительную площадку, а не вообще поставку как таковую. Он несколько раз подтвердил, что предметом обращения в правоохранительные органы было отсутствие трубы на строительной площадке, при этом пояснив, что следователь неправильно его понял, и так как Чуйков обладал правом подписи и являлся учредителем, то мог купить трубы, а потом реализовать их куда угодно, не обязательно на строительную площадку. Минин также отметил, что до 3 сентября 2019 года был номинальным учредителем и директором ООО «ЮГ ГАЗ», где начислял Чуйкову зарплату, но в силу собственной номинальности не мог знать, кто реально эту зарплату получает.

Это подтвердила позднее и свидетель Душейко, которая в 2020 году была бухгалтером ООО «Юг-Газ». По ее словам, она начисляла зарплату Чуйкову, хотя он в работниках не числился. Отметим, что Чуйкову также хотят вменить незаконное получение зарплаты, а он данный факт отрицает, потому что является оппонентом людей, которые управляют обществом и которые, по его мнению, могут являться интересантами уголовного преследования. Исходя из слов Душейко, таким образом, можно сделать предположение, что руководство ООО «Юг-Газ» или его бенефициары могли распорядиться о начислении зарплаты на имя Чуйкова, а его самого обвинить в отсутствии на рабочем месте. По данному факту Чуйковым в подано заявление в правоохранительные органы.

Свидетель Душейко, работавшая бухгалтером в ООО «ФИК «БизнесПроект» и «Газсервис» с 2015 по 2018 годы, в чьи обязанности входил расчет зарплат, кадровая работа и отчетность, договорилась до того, что прокурор, видимо подловив ее на противоречиях, ходатайствовал об оглашении протокола и ее допроса. Утверждая в суде, что о компании «Блэк Си Форвардинг» она никогда не слышала, свидетель позднее признала, что проводила сделку по закупке труб с этой компанией. Кроме того, в протоколе допроса она с уверенностью утверждала, что компания не нуждалась в подобных поставках. При этом у нас нет оснований полагать, что для таких выводов у неё есть соответствующие познания и полномочия. Начинает складываться впечатление, что бухгалтер, находящийся под началом главного бухгалтера, взяла на себя роль вершителя судеб – стала рассуждать о том, чем компания могла заниматься, а чем не могла, кого имела в контрагентах, а кого нет. Отмахиваясь от припоминания «Блэк Си Форвардинг», она тем не менее пояснила, что проводила операцию в бухгалтерской программе, указав эту компанию контрагентом.

Свидетель также подтвердила, что в действительности спорная труба, из-за которой появилось данное уголовное дело, была списана в производство, и также заявила о наличии склада по номенклатуре, хотя в показаниях директора Минина данный склад отсутствовал вообще. Только после того, как в суд были представлены скриншоты из программы 1С, подтверждающие проводки на данный склад, свидетели стали припоминать о его наличии.

Чтобы версия следствия была состоятельна, надо бы как-то обосновать, что купленный официально с торгов долг явился результатом сговора с арбитражным управляющим Карпенко, но следствие, видимо, решило этот момент опустить...

Нужно подчеркнуть, что ранее защита просила следствие выяснить, может ли конкурсный управляющий при проведении торгов на конкурсной площадке гарантировать победу конкретному участнику торгов, однако следствие отказалось это делать. 3 февраля в судебном заседании был допрошен свидетель, работающий в сфере банкротства, как и обвиняемый Карпенко. Как только его попросили разъяснить процедуру электронных торгов, и то, может ли конкурсный управляющий повлиять на итоги, суд почему-то тоже снял данный вопрос. Рискнем предположить, дело в том, что исследование данного вопроса могло бы установить: обвиняемый Карпенко не мог повлиять на результаты торгов, а соответственно версия следствия несостоятельна и придется выносить оправдательный приговор. По уверениям адвокатов у них уже достаточно доказательств в том числе по проведению торгов по реализации якобы спорной дебиторской задолженности. На прямой вопрос подсудимого Карпенко, когда образовалась спорная задолженность, ни прокурор, ни директора и бухгалтера, которых суд допрашивал, не смогли дать однозначного ответа.

Откуда растут ноги?

Корень проблем может видеться в многолетнем сотрудничестве Чуйкова с группой компаний, которые входят в холдинг, принадлежащий влиятельному лицу.

Все нижеприведенные доводы Чуйков неоднократно излагал в суде, на следствии, а также в официальном обращении к нашей редакции.

Судя по открытым данным, в 2008 году Чуйков стал участником ООО «КБ «Газтранбанк» в размере 9,15 процента номинальной стоимостью более 19 миллионов рублей, при этом остальная доля принадлежит другим лицам.

В 2014 году совместно со своим партнером Лентюговым, владельцем компании ООО «ФИК «Бизнес проект», Чуйков решил заняться строительством котельной для ЖК «Семья» в районе Западного обхода в Краснодаре.

В 2015 году, когда строительство было выполнено на 50 процентов, у Лентюгова возникли трудности, и он предложил переоформить свою компанию ООО «ФИК «Бизнес проект» на Чуйкова с условием, что по окончании строительства котельной она будет реализована за 100 миллионов рублей и 20 процентов будет передано ему, на что Чуйков согласился. Он стал единственным учредителем ООО «ФИК «Бизнес проект» и открыл расчетный счет в «Газтрансбанке».

Из-за того, что Чуйков был крепко связан с вышеуказанной группой компаний, их руководитель предложил предпринимателю реализовывать проект с его помощью, чтобы впоследствии не иметь препон для введения котельной в эксплуатацию. Однако ситуация повернулась таким образом, что в 2017 году возникла необходимость в получении кредита в «Газтрансбанке» на сумму в 30 миллионов рублей, часть из которых нужно было выплатить Лентюгову. По словам Чуйкова, ему предложили временно переоформить компанию на Минина, чтобы у банка не возникло лишних вопросов, так как предприниматель являлся соучредителем этой кредитной организации.

Это может показаться странным, но получив кредит и переоформив обратно на себя компанию, Чуйков узнал, что деньги были направлены не туда, куда он планировал, поэтому написал письмо-требование о возврате денежных средств. Однако вместо этого предпринимателю сообщили, что котельная будет достроена силами группы компаний, а Чуйкову и Лентюгову за это выплатят 60 миллионов рублей и для этого ООО «ФИК «Бизнес проект» необходимо оформить на другого человека. Более того, от Чуйкова потребовали передать на подконтрольных лиц принадлежащую ему вторую компанию ООО «Газсервис», потому что она, несмотря на наличие многомиллионных активов, закрывала подряды ООО "Спецэнергострой" перед АО "Краснодаргоргаз" и должна быть ликвидирована.

Следует заметить, что в то время предприниматель плотно сотрудничал с холдингом, и все его предприятия находились в определенной зависимости от этой группы компаний. И когда со стороны руководства возникали какие-то инициативы и предложения, Чуйков предпочитал по инерции долгого сотрудничества не сомневаться, а доверять партнерам. Отказавшись от двух своих компаний, он, естественно, рассчитывал на соблюдение достигнутых договоренностей. Увы, но, как видится, именно доверие и ожидание в итоге вылилось в проблемы с законом.

По словам Чуйкова, он не только не смог дождаться выплаты денег за "проданные" предприятия, так ему еще настойчиво предлагали уступить свою долю в уставном капитале ООО КБ «Газтрансбанк». Когда он осознал, что рассчитываться с ним не собираются - его кормили обещаниями и предлагали заложенные в банке земельные участки - он отозвал ранее оформленную нотариальную доверенность на переоформление доли уставного капитала банка, чем вызвал, по его мнению, волну негодования. Именно после того, как он отказался выполнять соглашения в одностороннем порядке, в его адрес стали поступать звонки совсем недружественного характера и далеко нелестного содержания, которые Чуйков воспринял реально.

"В настоящее время в отношении меня ведется следствие, которое носит обвинительный характер. Все доводы моих адвокатов следователем не изучаются, никакой юридической оценки им не дается, зачастую, заявленные доводы просто игнорируются", - пишет Юрий Чуйков.

Предприниматель задается вопросом, может ли противная сторона влиять на органы предварительного следствия? Ведь настоящие интересанты дела, выступающие в качестве свидетелей, подвергаются формальному допросу, следствием игнорируются вопросы об установлении значимых обстоятельств, о которых ходатайствовала сторона защиты, а также не выяснены обстоятельства взаимоотношений между компаниями, где работал Чуйков и кто является их конечным бенефициантом.

Чуйков предполагает, что целью незаконного, по его мнению, уголовного преследования может являться отъем его имущества и компаний: ООО «ГазСервис» - примерной стоимостью 30 миллионов, ООО «ФИК «БизнесПроект» - 60 миллионов, АО «ГазТрансбанк» - 150 миллионов рублей.

В предыдущем материале, говоря о ситуации Виталия Лентюгова, мы подвергали логическому анализу адекватность уголовного прессинга. И до сих пор не даны ответы на вопросы: зачем Чуйкову нужно было совершать подлог и «вешать» на свою компанию долг в 18 миллионов рублей? Ведь это затрудняло бы получение кредитов и возникали бы вопросы со стороны поставщиков. Если Чуйков хотел продать компанию, зачем ему нужно было снижать размер ее активов и цену сделки? Почему нынешний заявитель Минин, принимая фирму от Чуйкова в 2017 году вместе с задолженностью и проведя аудит, не задавал никаких вопросов?

Так как дело о мошенничестве в отношении Юрия Чуйкова, на наш взгляд, похоже на дела, составленные на коленке ради чьих-то "благородных" интересов, и, как нам кажется, в нем есть признаки действий, выглядящих как попытки незаконной экспроприации чужого имущества, наши журналисты заинтересованы в объективном и справедливом разрешении ситуации, поэтому присутствуют на заседаниях в Октябрьском районном суде.

Данный материал также является официальным заявлением в правоохранительные органы для тщательной проверки изложенной информации и принятия необходимого процессуального решения.