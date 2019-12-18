Чужие долги до тюрьмы доведут?

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18 декабря 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей ИВАНОВ ]

Краснодарец Виталий Лентюгов может оказаться обвиняемым по уголовному делу из-за того, что попытался совершенно законным образом получить долг с ООО «ФИК “Бизнес проект”».

Дело, которое в январе 2020 года будет рассматриваться в кассационной инстанции арбитражного суда Северо-Кавказского округа, на первый взгляд кажется ординарным. Однако это не так, и решение Фемиды может стать своего рода «лакмусовой бумажкой», в очередной раз показывающей, как в Краснодаре соблюдаются законность и права человека.

Предыстория

Есть в столице Кубани такая компания — «ФИК “Бизнес проект”» (ООО). До 2015 года официальным собственником ее являлась Юлия Хахалева (к судье Елене Хахалевой никакого отношения она не имеет. — Прим. ред.), а реальным бенефициаром общества — ее гражданский муж Виталий Лентюгов. В 2015 году 100 процентов уставного капитала компании были переданы Ю.В. Чуйкову, с которым Лентюгов был знаком с 2000 года. На тот момент общество практически наполовину закончило строительство котельной с проектной мощностью 45 МВт в районе Западного обхода Краснодара, рядом расположен жилой комплекс «Семья». Проект был дорогостоящий и затратный, поэтому стороны заключили устную договоренность о том, что Лентюгову со временем возместят затраты на эту стройку — 20 млн рублей.

В 2017 году Юрий Чуйков был вынужден передать 100-процентную долю уставного капитала общества, объяснив Лентюгову, что это необходимо для получения кредита в «Газтрансбанке», где Чуйков был одним из акционеров. Банк не мог выдать деньги обществу, владелец которого одновременно входил в число собственников самого кредитно-финансового учреждения.

Предполагалось, что часть кредита из 30 млн рублей, который был выдан банком ООО «ФИК “Бизнес проект”», пойдет на оплату долга перед Лентюговым. Однако денег он так и не увидел. В том числе и после того, как ФИК получила в «Газтрансбанке» еще один кредит — 25 млн рублей. Юрий Чуйков, выступавший своего рода гарантом сделки, выйдя из состава учредителей, уже не мог исполнить договоренности, заключенные в виде «джентельменского» соглашения. И Виталий Лентюгов, по сути, остался не у дел.

Подстраховка

Опасаясь того, что обязательства перед ним так и не будут выполнены, Лентюгов решил подстраховаться. Анализ текущей хозяйственной деятельности ФИК по открытым источникам показал, что в рамках банкротства одного из контрагентов компании (ООО «Блэк Си Форвардинг») на электронной площадке www.utender.ru будет реализовываться задолженность «ФИК “Бизнес проект”» на сумму 17,8 млн рублей, возникшая после двух поставок труб в 2016 году.

Задолженность эта была частью большого лота, включавшего права требования к 11 контрагентам «Блэк Си Форвардинга» на более чем 100 млн рублей.

В марте 2018 года на открытых торгах общий лот был выкуплен за 381 тыс. рублей ООО «Финансинвестпро», принадлежавшей В. Лентюгову. В торгах участвовало еще несколько компаний, но Виталий Лентюгов предложил лучшую цену, зная, что у «ФИК “Бизнес проект”» достаточно имущества и других активов, чтобы оплатить долг. Деньги по договору уступки прав требования несколькими платежами оплатило доверенное лицо, каждый раз указывая в назначении платежа, за что конкретно и по какому договору вносятся средства.

Лентюгов не предъявлял требования о погашении долга до весны 2019 года, поскольку, по его словам, надеялся на то, что владельцы «ФИК “Бизнес проект”» прежние обязательства перед ним выполнят. Однако, поняв, что этого не произойдет, попробовал истребовать долг, выкупленный на торгах в рамках процедуры банкротства.

И вот тут-то начинается самое интересное.

Процесс

Не отрицая существования долговых обязательств (которые, к тому же, неоднократно подтверждались самой компанией при подаче документов в банк с целью получения кредитов. — Прим. ред.), «ФИК “Бизнес проект”» доказывает в суде, что ООО «Финансинвестпро»… не имеет права на получение этого долга!

В ход идут весьма «веские» доводы. Среди них утверждение, что раз перечислял деньги по договору не лично Лентюгов, а третье лицо, то и право требования ООО «Финансинвестпро» не может быть признанным легитимным. Или, к примеру, что ООО «Финансинвестпро» не предъявило подлинники документов, подтверждающих покупку долга, хотя такие документы в судах предъявлялись. Более того, по ряду других задолженностей из того самого лота ООО «Финансинвестпро» уже подало иски и выиграло их, то есть налицо установленный юридический факт — документы по переходу прав требования задолженности к ООО «Финансинвестпро» подлинные и вопросов не вызывают.

На сегодня ООО «Финансинвестпро» уже выиграло процесс в арбитражном суде Краснодарского края, а также в апелляционной инстанции. Однако должник расставаться с деньгами не торопится. Вскоре дело будет рассматриваться в кассации.

Ход конем

Серьезных доводов для отмены решения апелляционной инстанции у «ФИК “Бизнес проект”» нет. Поводом для подачи заявления в кассацию на этот раз стало, в частности, то, что на предыдущих заседаниях не присутствовал конкурсный управляющий банкротного «Блэк Си Форвардинга», а также то, что пени были исчислены неверно.

Однако, пока дело рассматривается в судебных инстанциях, ООО «ФИК “Бизнес проект”» решило сделать «ход конем».

В суде наличие самого долга компания не отрицала, что отражено в судебном акте, но во второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю поступило заявление от генерального директора общества Юрия Минина и нынешнего собственника компании Эльнары Гадисовой, которая является учредителем с июня 2019 года. В заявлении утверждается, что никакой сделки по приобретению труб в 2016 году… и вовсе не было! Документы, мол, сфабриковали, а реально товар «ФИК “Бизнес проект”» не получал.

Поясним, что в 2016 году Юрий Минин в компании «ФИК “Бизнес проект”» выступал в качестве руководителя проекта по строительству котельной. А с 2017 года он стал генеральным директором предприятия. В 2018 году из общества уволился, но в сентябре 2019-го вновь вернулся в ООО в качестве генерального директора.

По версии господина Минина, тогдашний руководитель и единственный учредитель «ФИК “Бизнес проект”» Юрий Чуйков и Виталий Лентюгов затеяли «мошенничество» по фальсификации документов еще в далеком 2016 году. Естественно, целью была «материальная выгода», которую они вдруг решили получить по прошествии более трех лет!

Что интересно: если Юрий Чуйков на тот момент хотя бы являлся учредителем, то каким боком к этому причастен Виталий Лентюгов (кроме того, что он совершенно законно выкупил долги «ФИК “Бизнес проект”»), вообще непонятно.

Но так или иначе заявление в СК подано, и ситуация эта становится образцом того, как действует сегодня Краснодарская правоохранительная система в отношении бизнеса. Виталий Лентюгов уже подал другое заявление в прокуратуру — после того как выяснил, что за ним следят какие-то неизвестные. Он предполагает, что это могут быть сотрудники СК, хотя ему о возбуждении в отношении него какого-либо дела никто не сообщал. И законность такой слежки вызвала бы, мягко говоря, сомнение. Как считает Виталий Лентюгов, нельзя исключать, что таким образом на него стараются оказать давление.

Юристы, которым мы предложили прочитать заявление руководства ООО «ФИК “Бизнес проект”» о якобы совершенном Чуйковым и Лентюговым «преступлении» были несколько обескуражены.

Главный вопрос: как можно причинить ущерб Эльнаре Гадисовой? Ведь, покупая 100 процентов уставного капитала компании в 2019 году, она наверняка знала о наличии долга за сделку 2016 года — эта информация была отражена в бухгалтерских документах. И госпожа Гадисова изначально приобретала компанию вместе с этим долгом.

Кроме того, нельзя не заметить, насколько удобна в данной ситуации позиция заявителей: доказать факт поставки труб, помимо якобы «подделанных» накладных, могла бы другая первичная документация компании. Но вся она на сегодня находится у самих заявителей. И вряд ли они захотят передавать следствию документы, противоречащие их версии. Выходит, в умелых руках презумпция невиновности запросто может стать «презумпцией виновности»?

Есть и другие неизбежные вопросы.

Во-первых, зачем вообще Чуйкову совершать подлог и «вешать» на свою компанию солидный долг почти 18 млн рублей? Если он намеревался работать дальше, это затрудняло бы получение кредитов, вызывало бы вопросы со стороны поставщиков. Если же Чуйков хотел продать компанию, зачем намеренно снижать размер ее активов и, как следствие,— цену сделки, ради какой-то эфемерной будущей «финансовой выгоды»? Да еще к тому же незаконной…

Во-вторых, когда нынешний заявитель Минин принимал фирму от Чуйкова в 2017 году, он принял ее вместе с задолженностью, им проведен аудит и никаких вопросов не возникало. Более того, при оформлении кредитов, как мы уже говорили, финансовое состояние компании также тщательнейшим образом проверялось банком и тоже вопросов не возникло. Вопросы вдруг появились, когда Виталий Лентюгов заявил о своих правах на долг.

В-третьих, как вообще можно даже представить себе «преступную схему», растянутую почти на четыре года да еще напрямую зависящую от результатов торгов по продаже активов предприятия-банкрота? Тем более что в 2016 году (когда покупались трубы) о банкротстве ООО «Блэк Си Форвардинг» и речи не было. А в торгах, на минуточку, участвовать могут все желающие и победителем станет участник, предложивший наибольшую цену.

Да с такими талантами к предвидению господам Чуйкову и Лентюгову впору не скучным бизнесом заниматься, а на лотереях зарабатывать!

Неликвидные долги

Однако тот факт, что обвинение Лентюгова и Чуйкова рассыпается при малейшей проверке на логику, в нашей современной российской действительности не так уж много и значит. Бред или не бред — уже следят. А если вдруг окажется Лентюгов в «четырех стенах», то выиграть иск его оппонентам станет еще проще. Главное ведь вовремя куда надо нужные бумаги подать, чтобы «клиент дозрел» и от своих притязаний отказался.

И наконец, не можем не обратить внимание еще на один принципиальный момент в этом деле. Вот, к примеру, случится завтра арест фигурантов по надуманному обвинению или вернут дело о взыскании задолженности на пересмотр. Не будет ли это означать, что абсолютно законная и надлежаще оформленная покупка прав требований в рамках банкротства компаний — это просто филькина грамота? Раньше ведь о каких рисках шла речь — у должника не с чего взыскивать. Имущество выведено, разворовано и так далее. А теперь? Есть имущество, есть активы, не отрицают долг, однако — поди забери. Могут ведь не только в судах отбиваться до последнего, но и под статью тебя подвести...

Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщать об этом нашим читателям.