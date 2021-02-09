В Хабаровске не нашлось желающих охранять губернатора Дегтярева. Даже за 2 с лишним миллиона рублей

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9 февраля 2021, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев, фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Правительство Хабаровского края объявило тендер на услуги охраны врио губернатора региона Михаила Дегтярева. На торги не было подано ни одной заявки. Конкурс на оказание услуг признан несостоявшимся.

По проекту контракта, за 4,8 млн рублей двое охранников должны были ежедневно по 14 часов в сутки обеспечивать охрану «жизни и здоровья высшего должностного лица». Конкурс на определение поставщика был размещен на сайте госзакупок 22 декабря 2020 года и должен был проходить до 21 января 2021 года, но был продлен до 1 февраля.

Дегтярев поручил усилить свою охрану еще в конце октября, так как заявил, что «не чувствует себя в безопасности». "Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта», — заявлял чиновник.

Ранее правительство Хабаровского края объявило тендер на поиск 7 телохранителей для врио главы региона Михаила Дегтярева. Но соцсети разразились критикой. Больше 33 миллионов из бюджета за то, чтобы 7 человек круглосуточно охраняли чиновника, который и так не пользуется популярностью у хабаровчан – это уже слишком.