ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Телохранители для Дегтярева. Правительство Хабаровского края объявило конкурс на вооруженную охрану для ВРИО губернатора

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Телохранители для Дегтярева. Правительство Хабаровского края объявило конкурс на вооруженную охрану для ВРИО губернатора
Фото: соцсети

Когда правительство Хабаровского края объявило тендер на поиск телохранителей для врио главы региона Михаила Дегтярева, соцсети разразились критикой. Больше 33 миллионов из бюджета за то, чтобы 7 человек круглосуточно охраняли чиновника, который итак не пользуется популярность у хабаровчан – это уже слишком.

Но Дегтярев сообщил, что в его адрес поступают угрозы и потому ему крайне необходима охрана, которая будет обследовать места пребывания врио главы региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств, в случае их обнаружения — вызывать оперативные службы. В итоге тендер не сняли, но теперь выяснилось, что Дегтяреву все же наймут охранников подешевле – всего за 4,8 миллионов в год.

«А если бы вел себя с народом иначе, да не разгонял дубинками, может и вовсе не пришлось бы нанимать охранников», - комментируют новости в сети и вспоминают, как Дегтярев отказался выйти к митингующим. Чиновник тогда сказал, что будет общается с жителями только в «корректных форматах», видимо только в присутствии крепких мужчин в костюмах с солдатской выправкой.

БИ

В мире

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

По итогам конфликта в Нагорном Карабахе данный закавказский регион превратился в «новую территорию России». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью