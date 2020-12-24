Телохранители для Дегтярева. Правительство Хабаровского края объявило конкурс на вооруженную охрану для ВРИО губернатора

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Когда правительство Хабаровского края объявило тендер на поиск телохранителей для врио главы региона Михаила Дегтярева, соцсети разразились критикой. Больше 33 миллионов из бюджета за то, чтобы 7 человек круглосуточно охраняли чиновника, который итак не пользуется популярность у хабаровчан – это уже слишком.

Но Дегтярев сообщил, что в его адрес поступают угрозы и потому ему крайне необходима охрана, которая будет обследовать места пребывания врио главы региона на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств, в случае их обнаружения — вызывать оперативные службы. В итоге тендер не сняли, но теперь выяснилось, что Дегтяреву все же наймут охранников подешевле – всего за 4,8 миллионов в год.

«А если бы вел себя с народом иначе, да не разгонял дубинками, может и вовсе не пришлось бы нанимать охранников», - комментируют новости в сети и вспоминают, как Дегтярев отказался выйти к митингующим. Чиновник тогда сказал, что будет общается с жителями только в «корректных форматах», видимо только в присутствии крепких мужчин в костюмах с солдатской выправкой.