Жириновский: «Ленин - террорист, Ельцин и Горбачев развалили страну»

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9 февраля 2021, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что пока молодое поколение не будет узнавать настоящую правдивую историю, экономических успехов стране не добиться. Он считает, что у молодых перед глазами плохой пример.

"Сами подталкиваем их на протесты", - написал политик в соцсети, назвав председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина террористом, а президентов Бориса Ельцина и Михаила Горбачева обвинив в развале страны, "а им несут цветы".

Жириновский также раскритиковал телепередачи и фильмы, от которых "жить не хочется". Он отметил, что тогда ждать от молодежи, если с экранов льются "грязь и страх".

Ранее Жириновский предложил разрешить россиянам носить оружие.