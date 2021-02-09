Жириновский: «Ленин - террорист, Ельцин и Горбачев развалили страну»
9 февраля 2021, 18:14[ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что пока молодое поколение не будет узнавать настоящую правдивую историю, экономических успехов стране не добиться. Он считает, что у молодых перед глазами плохой пример.
"Сами подталкиваем их на протесты", - написал политик в соцсети, назвав председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина террористом, а президентов Бориса Ельцина и Михаила Горбачева обвинив в развале страны, "а им несут цветы".
Жириновский также раскритиковал телепередачи и фильмы, от которых "жить не хочется". Он отметил, что тогда ждать от молодежи, если с экранов льются "грязь и страх".
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