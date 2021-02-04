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Жириновский предложил разрешить россиянам носить оружие

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский предложил разрешить россиянам носить оружие
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

В РФ необходимо пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, в странах, где ношение и применение оружия разрешено законом, число нападений на граждан сокращается.

"Получается, криминал вооружен, а граждане безоружны. Пора пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия",— написал Жириновский в Twitter.

Законодательство России позволяет гражданам использовать имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и в случае крайней необходимости.

Ранее Жириновский предложил открыть в крупных городах публичные дома для молодежи.

НС

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