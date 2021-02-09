Хорошо считают в Саратове. Коммуниста Бондаренко обвинили в коррупции из-за донатов на YouTube

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратовской области научились считать. Начали с малого – решили выяснить, сколько денег получает депутат от КПРФ Николай Бондаренко от своих роликов на YouTube и наказать за это.

Нет, точную сумму никто не озвучил, но она и не важна. Главное - комиссия областной думы по доходам приняла решение о том, что коммунист нарушил антикоррупционное законодательство, поскольку депутат или госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения денег.

Но ведь ролики - это интеллектуальная собственность, и она принадлежит именно Бондаренко. И, заметьте, он ничего не скрывает. Согласно декларации за 2019-й год, его доход составил 2,7 миллиона рублей, при этом большую часть из него принесла монетизация канала и донаты. Сам Николай Бондаренко подтвердил, что комиссия областной думы будет просить прокуратуру возбудить уголовное дело за «незаконные доходы».

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в защиту неугодного власти депутата и пообещал "поднять всю страну".