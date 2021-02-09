Госдума повышает в разы штрафы за неповиновение силовикам на митингах
9 февраля 2021, 16:41[ «Аргументы Недели» ]
Государственная дума приняла сегодня во втором чтении законопроект, который повышает административные штрафы за неподчинение требованиям силовиков в ходе публичных акций.
Если гражданин впервые не выполнит распоряжение сотрудников правоохранительных органов, его ожидает штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Если человек нарушит закон повторно, ему предстоит оплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Альтернативой штрафу может стать арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Должностные лица будут наказываться штрафом в 20-40 тысяч рублей, юрлица — 70-200 тысяч рублей.
Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
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