В Думе обсудят инициативу о наказании за действия, влекущие санкции против России
9 февраля 2021, 11:54[ «Аргументы Недели» ]
Совет Госдумы обсудит инициативу о наказании за действия, влекущие санкции против РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в ходе обсуждения принятого в первом чтении в 2018 году законопроекта об ответственности за исполнение санкций в России представители бизнес-сообщества «были единодушны по поводу необходимости наказания за действия, направленные на наложение санкций на предприятия и физических лиц».
«Наказание за это должно быть очень жестким», - подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее Володин заявил, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами.
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