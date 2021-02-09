В Думе обсудят инициативу о наказании за действия, влекущие санкции против России

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9 февраля 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Совет Госдумы обсудит инициативу о наказании за действия, влекущие санкции против РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в ходе обсуждения принятого в первом чтении в 2018 году законопроекта об ответственности за исполнение санкций в России представители бизнес-сообщества «были единодушны по поводу необходимости наказания за действия, направленные на наложение санкций на предприятия и физических лиц».

«Наказание за это должно быть очень жестким», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее Володин заявил, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами.