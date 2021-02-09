Евгений Первышов уехал в командировку в Москву

Утром во вторник, 9 февраля, глава Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале сообщил, что отправился в Москву.
Мэр уточнил, что вместе с некоторыми заместителями в течение нескольких дней будет проходить курсы переподготовки для управленческих команд. На это время управлением краевого центра будет заниматься его первый заместитель — Евгений Наумов.
Первышов добавил, что следит за делами в городе. "Рассчитываю, что коммунальные службы справятся со своими прямыми обязанностями", — написал мэр, комментируя ситуацию с потеплением, о котором писали ранее "Аргументы Недели".
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