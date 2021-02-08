На Кубань придёт резкое потепление

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8 февраля 2021, 09:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На смену резким холодам и снегопадам, которые установились в Краснодарском крае на прошлой неделе, придёт тепло.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился информацией о том, что на Кубани в целом потеплеет, а на Черноморском побережье температура на 6-8 градусов превысит норму.



Синоптики заявили, что резкое потепление в крае ожидается во вторник, 9 февраля. В Краснодаре в это время воздух прогреется до 14 градусов тепла, в связи с чем в городской мэрии предупредили о возможных локальных подтоплениях. В среду в кубанской столице потеплеет до 16+. В то же время в Сочи температура составит 12-14 градусов тепла.