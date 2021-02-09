В РФПИ надеются, что регистрация «Спутника V» в ЕС будет вне политики

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9 февраля 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев надеется, что ЕС не будет использовать политические аргументы при рассмотрении заявки на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его словам, в фонде выражают надежду, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время, и она будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet. Эти результаты, напомнил Дмитриев, показывают, что одна из самых лучших вакцин в мире - это именно российская вакцина.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейское Агентство по лекарственным средствам 29 января. В ЕС подтвердили, что заявка принята.