В Росавиации выразили надежду на то, что вакцинация от COVID-19 ускорит возобновление авиасообщения
9 февраля 2021, 12:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Руководитель Росавиации Александр Нерадько во вторник, 9 февраля, выразил надежду на то, что вакцинация населения от коронавируса в разных странах мира ускорит возобновление авиасообщения.
В рамках пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации Александр Нерадько подчеркнул, что Росавиация рассчитывает на то, что те меры, которые в настоящий момент принимаются в сфере вакцинации граждан разных стран мира приведут к снижению риска заболеваемости коронавирусом нового типа. А это в свою очередь приведет к тому, что санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять перелеты между государствами.
Напомним, ранее сточники, близкие к Министерству гражданской авиации Индии сообщили, что страна может возобновить авиасообщение с Россией, прерванное из-за пандемии COVID-19, 13 февраля.
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