Источник сообщил, что Индия может возобновить авиасообщение с Россией 13 февраля

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3 февраля 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Источники, близкие к Министерству гражданской авиации Индии сообщили в среду, 3 февраля, что страна может возобновить авиасообщение с Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, 13 февраля.

Согласно последней информации инсайдеров, Индия готова к возобновлению полетов с Россией по принципу "воздушного пузыря", то есть лишь для граждан двух стран.

Отметим, что ранее сотрудники индийского Минавиации отмечали, что полеты между Российской Федерацией и Индией могут возобновиться уже в конце января 2021, однако впоследствии эту дату было решено перенести на февраль текущего года.