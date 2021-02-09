В России за сутки скончались 530 человек с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 530 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В оперштабе отметили, что за минувшие 24 часа, в частности, 73 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 61 – в Санкт-Петербурге, 42 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 77 598 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 15 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.