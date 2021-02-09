В России за сутки скончались 530 человек с COVID-19
9 февраля 2021, 11:16[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России скончались 530 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В оперштабе отметили, что за минувшие 24 часа, в частности, 73 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 61 – в Санкт-Петербурге, 42 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 77 598 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 15 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.