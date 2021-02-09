Хозяин немецкой виллы, где жил Навальный, рассказал, как его обманули журналисты ВГТРК

Журналисты «Вестей недели», снимавшие виллу в немецком Фрайбурге, где жил Алексей Навальный, представились хозяину туристами из Бельгии. Он заявил, что никаких разрешений на съемки в его частном доме не давал, а узнав о выходе фильма, решил обратиться в правоохранительные органы Германии.
Он отметил, что журналисты снимали его дом скрытой камерой. Корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала фамилию Боурт. Акцент в видео был сделан на то, что оппозиционер после выхода из больницы жил в великой роскоши, у него даже кофемашина на кухне была.И даже ершик в туалете показали.
Канал «Россия 1» также утверждал, что Навальный снимал фильм о «дворце Путина» в немецкой студии The Black Forest Studios, а стоимость съемок оценили в миллион евро. Однако один из членов команды Навального - Леонид Волков назвал такие цены просто смешными. По его словам, студия взяла всего 1800 евро за два съемочных дня, а жилье Навальному оплатил Евгений Чичваркин и обошлось это в 30 000 евро за 6 недель.
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