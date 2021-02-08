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Телеканал «Россия 1» снял ершик Навального в доме, где он жил в Гемании после выписки из больницы «Шарите»

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Телеканал «Россия 1» снял ершик Навального в доме, где он жил в Гемании после выписки из больницы «Шарите»
Фото: YouTube

Канал "Россия 1" снял уникальное видео -  ответ Навальному. Оказывается, "немецкий пациент" жил на "вилле в самом престижном районе Фрайбурга", где удивительно, но есть кровать, бутылка местного вина, набор голландского чая, терраса, откуда при хорошей погоде виден закат на фоне города и даже кофемашина.

Особое внимание  в "расследовании" уделили и унитазу с ёршиком. Ёршик, как отметила корреспондент, блестит. Так же канал нашел компанию, которая по строительному плану и картинкам визуализировала "дворец Путина", как говорят, у фирмы теперь нет отбоя от клиентов. Как-то не серьезно это для федерального канала.

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