Синоптик Леус предупредил москвичей о метели во вторник вечером
9 февраля 2021, 09:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус утром во вторник, 9 февраля, предупредил, что в Москве сегодня во второй половине дня ожидаются снег с метелью и температура до минус 13 градусов.
Леус уточнил, что во вторник погоду в столичном регионе будет определять циклон, который приближается с юго-запада. В Москве сегодня будет облачно с прояснениями, после обеда в городе временами будет снег – сначала небольшой, а к вечеру уже более заметный. В вечерние часы не исключаются метели.
Ветер будет восточным со скоростью 4-9 метров в секунду, в вечернее время он будет порывистым.
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