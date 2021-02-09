Биолог Баранова рассказала, какая погода снижает скорость распространения COVID-19

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9 февраля 2021, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в разговоре с журналистами, какая погода снижает скорость распространения коронавируса нового типа.

По словам эксперта, морозная и солнечная погода зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и ощутимым ветром снижает уровень заболеваемости COVID-19.

Анча Баранова предположила, что ограничительные меры можно вводить точечно, согласно метеоусловиям.

Подчеркивается также, что погода, способствующая распространению коронавирусной инфекции, – переходы через ноль градусов и слякоть.