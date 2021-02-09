Более половины россиян низко оценивают свои знания в информационных технологиях

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2021, 07:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

51% россиян низко оценивают свои знания в сфере информационных технологи. Это следует из результатов исследований аналитического центра НАФИ.

Лишь 13% респондентов оценивают свои навыки и знания высоко и 33% - как средние. Выше свои цифровые знания и навыки склонны оценивать молодёжь до 35 лет, люди с высшим образованием, а также мужчины, сообщает RT.

Кроме того, половина работающих считают, что смогли бы перейти на более высокую позицию или найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали информационные технологии.

Ранее учителя рассказали о плюсах обучения школьников при помощи подкастов и компьютерных игр.