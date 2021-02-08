Путин сказал девушке, сообщившей о зарплате учёных, если будут ущемлять - сразу звонить в администрацию президента

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8 февраля 2021, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин сказал Анастасии Проскуриной, сообщившей о маленькой зарплате молодых учёных в Новосибирской области, звонить в администрацию президента, если её начнут ущемлять.



Анастасия Проскурина - кандидат биологических наук, работает в Федеральном исследовательскогом центре "Институт цитологии и генетики СО РАН". Она старший научный сотрудник. Вместе с коллегами Екатериной Поттер и Евгенией Долговой они работали над формированием "новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действий инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков". Эти девушки- ученые из Новосибирска получили президентскую премию.8 февраля Владимир Путин подписал указ о присуждении премии президента молодым ученым.

Девушка рассказала, что ее родители скончались от рака, поэтому она занимается исследованием методов лечения этого заболевания.

Заседание президентского совета по науке и образованию проходило в онлайн режиме. Ученые из Новосибирска рассказали о своих достижениях. Но Путина заинтересовала и их зарплата.

По словам Проскуриной, "президент обратился лично к ним, и она ответила", - сообщает "МК".

Научный сотрудник назвала размер зарплаты молодых ученых в Новосибирске. И российский лидер задал вопрос главе Минфина Антону Силуанову: "Где деньги, Зин".