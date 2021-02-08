Краснодарский метеоролог назвал причины появления в городе жёлтого снега

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8 февраля 2021, 16:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

T.ME/TYPODAR

В соцсетях пользователи обсуждают необычное погодное явление — выпадение в Краснодаре жёлтого снега.



Многие комментаторы считают, что такую окраску снегу предал песок из Сахары, который могло принести ветром. Ранее это необычное погодное явление наблюдалось в Европе.



В свою очередь, бывший главный метеоролог Кубани Юрий Ткаченко опроверг предположения сограждан и заявил, что ветра из Южной Африки над регионом не так интенсивны, чтобы принести с собой частички песка.



"Такой снег заметили лишь в нескольких районах Краснодара, так что можно сделать вывод, что в изменении цвета могут быть "виноваты" местные работники коммунальных служб. Снег мог окраситься, например, из-за ремонтных работ на дорогах", – процитировали специалиста в СМИ.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в скором времени, по прогнозам синоптиков, в Краснодарский край вернётся тепло.