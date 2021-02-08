ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В Сети высокую популярность получило видео с танцами якутянок в минус 45

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети высокую популярность получило видео с танцами якутянок в минус 45
лес, фото: pixabay.com

Члены общественной организации организовали флешмоб с танцами в парке культуры и отдыха в Якутске в 45-градусный мороз. Видео получило высокую популярность в Сети, пользователей восхитил радостный настрой девушек, несмотря на холодную погоду.

«Группа общественной организации в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава организации Марина Кузьмина рассказала, что национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин. По ее словам, в тот день на улице стоял «чудесный легкий мороз», а у всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что они сделали. Она добавила, что у танцовщиц было не очень много времени на подготовку.

Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница Нью-Джерси по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле.

БА

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью