В Сети высокую популярность получило видео с танцами якутянок в минус 45

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2021, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

лес, фото: pixabay.com

Члены общественной организации организовали флешмоб с танцами в парке культуры и отдыха в Якутске в 45-градусный мороз. Видео получило высокую популярность в Сети, пользователей восхитил радостный настрой девушек, несмотря на холодную погоду.

«Группа общественной организации в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава организации Марина Кузьмина рассказала, что национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин. По ее словам, в тот день на улице стоял «чудесный легкий мороз», а у всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что они сделали. Она добавила, что у танцовщиц было не очень много времени на подготовку.

Ранее сообщалось, что 77-летняя жительница Нью-Джерси по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАЛЛАНЕТИКА|ЗУМБА|БАРРЕ Якутск (@marina_kuzmina_ykt)