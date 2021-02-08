Заммэра Ефимов сообщил, что в ближайшие месяцы Москва может вернуться к обычной жизни

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8 февраля 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль, фото: pixels.com

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни. По его словам, городские власти продолжат постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

«Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов отметил, что соблюдение эпидемиологических мер позволяет оперативно снимать некоторые ограничения, поэтому в мэрии надеются, что Москва вернется к полноценной жизни уже в ближайшие месяцы. Он добавил, что девствующие в городе требования положительно влияют на снижение числа заболевающих. В столице на данный момент осталось не так много ограничений, заключил политик.