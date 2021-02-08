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В Ульяновской области рекомендовано 9 февраля отменить занятия в школах для учеников 1-6 классов

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ulpravda.ru

В Ульяновской области рекомендовано 9 февраля отменить занятия в школах для учеников 1-6 классов
морозный узор, pixabay.com

В Ульяновской области порекомендовали отменить школьные занятия для учеников с 1 по 6 классы. Соответствующую рекомендацию в понедельник дали в Министерстве просвещения и воспитания региона.

Подчеркивается, что каждая школа и каждый муниципалитет будут принимать решение, исходя из замера температуры воздуха на месте.

Уточняется, однако, что во вторник, 9 февраля, на территории Ульяновской области ожидается морозная погода без осадков. В ночное время столбики термометров будут показывать до минус 31 градуса, что может представлять опасность для здоровья детей.

ЕТ

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