В Ульяновской области рекомендовано 9 февраля отменить занятия в школах для учеников 1-6 классов
8 февраля 2021, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ulpravda.ru
В Ульяновской области порекомендовали отменить школьные занятия для учеников с 1 по 6 классы. Соответствующую рекомендацию в понедельник дали в Министерстве просвещения и воспитания региона.
Подчеркивается, что каждая школа и каждый муниципалитет будут принимать решение, исходя из замера температуры воздуха на месте.
Уточняется, однако, что во вторник, 9 февраля, на территории Ульяновской области ожидается морозная погода без осадков. В ночное время столбики термометров будут показывать до минус 31 градуса, что может представлять опасность для здоровья детей.
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