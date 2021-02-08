Москвичам пообещали «зимнее ненастье» к концу недели
8 февраля 2021, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Метеоновости
Синоптики сообщили, что в конце текущей неделе в Москве ожидаются рекордные снегопады. Согласно последней информации, ближайшие семь дней в столичном регионе будут богаты погодными катаклизмами.
В течение недели в связи с борьбой арктического и южного циклонов самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом.
Метеорологи уточняют, что во вторник, 9 февраля, в Москве будет холодно – ночью температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а днем – до минус 15, что ниже нормы на 10-11 градусов. День, однако, будет солнечным.
Уже 12 февраля в Москву придет "настоящее зимнее ненастье" – ожидаются снегопады, метель и заносы на дорогах. Предполагается, что за пятницу и субботу в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.
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