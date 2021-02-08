Москвичам пообещали «зимнее ненастье» к концу недели

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8 февраля 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики сообщили, что в конце текущей неделе в Москве ожидаются рекордные снегопады. Согласно последней информации, ближайшие семь дней в столичном регионе будут богаты погодными катаклизмами.

В течение недели в связи с борьбой арктического и южного циклонов самые сильные морозы сменятся рекордным снегопадом.

Метеорологи уточняют, что во вторник, 9 февраля, в Москве будет холодно – ночью температура воздуха опустится до минус 25 градусов, а днем – до минус 15, что ниже нормы на 10-11 градусов. День, однако, будет солнечным.

Уже 12 февраля в Москву придет "настоящее зимнее ненастье" – ожидаются снегопады, метель и заносы на дорогах. Предполагается, что за пятницу и субботу в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.