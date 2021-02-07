Синоптик Вильфанд предупредил о начале «радиационного охлаждения» в европейской части РФ

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7 февраля 2021, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

снег, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на европейской территории России мороз начинает постепенно усиливаться. По его словам, на следующей неделе ночные температуры составят до минус 23-25 градусов.

«Ощущение еще большего холода добавит влажность и ветерок 6-11 метров в секунду… на следующей неделе подойдет циклон, в тылу которого происходит перенос очень холодных воздушных масс сначала с Баренцева моря, а затем и с северо-востока - с Ямала, Карского моря, Новой Земли. Ночью воздух будет остывать до минус 23-25 градусов. В ночь на вторник прогнозируем до минус 29-ти. А в низинах не только Московской области, но и других центральных регионов похолодает до минус 30 и более», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что с понедельника давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды. Он добавил, что погода будет штилевая и безоблачная, а ночью можно будет рассмотреть звёзды, днем – солнце.

«И в этой ситуации, когда приток холодного воздуха и антициклон, будет еще один процесс - так называемого радиационного охлаждения. К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде - при отсутствии облачного "одеяла" - начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», - уточнил синоптик.

Он также подчеркнул, что февральские морозы – «явление редкое». По его мнению, в последний раз они были в 2006 году, когда столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов. При этом Вильфанд рассказал, что нахождение на улице будет более комфортным, поскольку влажность будет небольшой и появится солнце.

Синоптик предупредил, что Заволжье, восток Башкирии и Татарстана, Урал ожидают резкие перепады температуры. Гидрометцентр даже выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде с 7 по 11 февраля.