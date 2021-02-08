Депутат ГД Говорин оценил идею разрешить продажи крепкого спиртного только в алкомаркетах
8 февраля 2021, 12:07[ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в понедельник, 8 февраля, оценил предложение убрать алкоголь крепче 15% из продуктовых магазинов в специализированные алкомаркеты.
Ранее сегодня соответствующую идею выдвинул член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Николай Говорин в беседе с RT отметил, что "это может быть той точкой, к которой мы должны стремиться". Парламентарий, однако, подчеркнул, что в настоящий момент реализация данного проекта не совсем реальна, однако сама идея – убрать крепкие спиртные напитки из обычных магазинов – является правильной.
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