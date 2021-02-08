В России за сутки скончались 407 пациентов с COVID-19
8 февраля 2021, 10:56[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России скончались 407 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
За минувшие 24 часа, в частности, в Москве скончалось 62 пациента, в Санкт-Петербурге – 41, а в Московской области – 32. В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации жертвами заболевания стали 77 068 человек.
Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки составило менее 16 тысяч впервые с 22 октября.
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