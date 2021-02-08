Первый в стране Учебный центр «Мои Документы» отмечает своё шестилетие

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8 февраля 2021, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В 2015 году первый в России учебный центр с уникальной программой подготовки кадров для офисов «Мои документы» открылся в Москве в центре госуслуг района Строгино.

О проделанной за несколько лет работе сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

«Шесть лет назад мы открыли первый в России учебный центр «Мои документы», где специалисты обучаются не только предоставлению услуг, но также искусству общения с людьми, основам искреннего сервиса и стрессоустойчивости. За это время здесь разработали более 60 очных и запустили более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников».

По словам вице-мэра столицы, тренинги проходит каждый вновь пришедший специалист, а для уже опытных сотрудников предусмотрены регулярные курсы повышения профессиональных качеств и усовершенствования навыков при работе в нестандартных ситуациях. Она отметила, что благодаря непрерывному обучению работников, «Мои документы» уже стали для москвичей эталоном оказания госуслуг, в основе которого лежит принцип клиентоориентированности.

Анастасия Ракова рассказала, что сотрудники центров госуслуг участвуют в реализации ключевых московских проектов.

«За прошедший год мы запустили два новых уникальных проекта. С августа 2020 года сотрудники учебного центра «Мои документы» совместно с медучреждениями разрабатывают стандарт работы администраторов поликлиник, чтобы искренний сервис и внимательное отношение ощущались и в системе московского здравоохранения. Тогда же мы начали реализацию пилота «Персональный помощник» для горожан с онкологическими заболеваниями. Специалисты помогают своим подопечным записываться на прием, на исследования, напоминают о предстоящем визите к врачу, вносят информацию в городской канцер-регистр и решают возникающие проблемы. В роли этих помощников выступают сотрудники центров госуслуг», - сообщила заместитель мэра Москвы.

Она отметила, что сотрудники офисов «Мои документы» стали операторами кол-центра комплекса социального развития, развернутого во время пандемии:

«Этих специалистов было необходимо обучить алгоритму действий, направленному на решение вопроса жителя при его обращении. Также с операторами проводилась проработка навыков общения в нестандартных ситуациях, возникающих при взаимодействии с жителем. Это позволило более 3,5 тыс. операторам приступить к работе по приему вызовов от горожан. Количество входящих в сутки доходило до 50 тыс.».