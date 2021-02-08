Познер предположил, когда россияне смогут «свободно путешествовать» по миру
8 февраля 2021, 09:35[ «Аргументы Недели» ]
Известный российский журналист Владимир Познер на встрече с поклонниками ответил на вопрос об открытии границ и завершении «медицинского карантина» в Европе и США.
«Вы знаете, в данном случае я в какой-то степени гадаю на кофейной гуще, но у меня есть ощущение, что к июлю это будет рассасываться. То есть уже можно будет из России в разные страны», - высказал он.
Познер отметил, что взаимное открытие границ между странами зависит не только от России, но и от эпидемиологической ситуации в других государствах. По его словам, в Англии сейчас «настоящий кошмар», во Франции и Германии тоже «не очень все хорошо».
«… благодаря вакцинации, массовой вакцинации где-то уже к концу июня этот карантин закончится. Если этого не произойдет, прошу не судить меня строго», - резюмировал журналист.
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