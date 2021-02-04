Жозеп Боррель: ЕС не считает, что вакцинации от COVID достаточно для поездок по территории союза

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4 февраля 2021, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Жозеп Боррель, фото с сайта Википедия

С учетом появления новых штаммов кронавируса лидеры стран Европейского союза намерены пересмотреть критерии для поездок в Шенгенскую зону. В Евросоюзе сейчас не считает, что вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 достаточно для поездок по территории входящих в него стран.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил, что угрозу представляют мутации вируса.

Боррель напомнил, что в настоящее время действуют временные ограничения на необязательные поездки в ЕС. Европейский политик отметил, что ЕС может регулярно пересматривать и, когда возможно, обновлять список стран, откуда возможны поездки, на основании оценки санитарно-эпидемиологической ситуации.

Боррель рассказал в интервью "Интерфаксу", что лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учётом последних научных рекомендаций, введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. Он подчеркнул, что "на данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром".

По словам Борреля, пока "невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок".

Хотя в ЕС надеются "на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ" и работают над этим.