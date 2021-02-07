В МВД Дагестана подтвердили, что убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова произошло из-за земельного участка

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2021, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Министерстве внутренних дел Дагестана сообщили, что инцидент с убийством бывшего главы селения Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале произошло после конфликта из-за земельного участка.

В убийстве 34-летнего мужчина подозреваются двое сотрудников Росгвардии. «Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившееся убийством», — заявили в МВД.

По данным МВД, в Махачкале в связи с инцидентом собрались более 300 жителей села Новокули, - передает RT. На месте ЧП для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся сотрудники полиции. Также на место направилось руководство МВД Дагестана.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по статье «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые задержаны

В Росгвардии сообщили, что будут приложены все усилия для расследования инцидента, в ходе которого был убит бывший глава села Абакар Капланов.