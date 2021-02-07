ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В МВД Дагестана подтвердили, что убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова произошло из-за земельного участка

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД Дагестана подтвердили, что убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова произошло из-за земельного участка
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Министерстве внутренних дел Дагестана сообщили, что инцидент с убийством бывшего главы селения Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале произошло после конфликта из-за земельного участка.

В убийстве 34-летнего мужчина подозреваются двое сотрудников Росгвардии.  «Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившееся убийством», — заявили в МВД.

По данным МВД, в Махачкале в связи с инцидентом собрались более 300 жителей села Новокули, - передает RT. На месте ЧП для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся сотрудники полиции. Также на место направилось руководство МВД Дагестана.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по статье «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые задержаны

В Росгвардии сообщили, что будут приложены все усилия для расследования инцидента, в ходе которого был убит бывший глава села Абакар Капланов.

ИЧ

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью