СКР: В Дагестане задержаны сотрудники Росгвардии, подозреваемые в убийстве мужчины в отделе полиции в Махачкале

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7 февраля 2021, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Дагестане задержаны двое сотрудников Росгвардии, подозреваемые в убийстве бывшего главы села Новокули Новолакского района республики Абакара Капланова. По версии следствия, в субботу, 6 февраля, около 20 часов в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала, двое сотрудников Росгвардии из имевшихся при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего мужчину.

В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте. СМИ написали о гибели Абакара Капланова.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по статье «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ведется расследование уголовного дела.

Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале, где был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов.

Троюродный брат Капланова Рамазан Султанов рассказал, что у родственника "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из этого села Новокули, и началась она из-за "земельных споров".