ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

СКР: В Дагестане задержаны сотрудники Росгвардии, подозреваемые в убийстве мужчины в отделе полиции в Махачкале

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

СКР: В Дагестане задержаны сотрудники Росгвардии, подозреваемые в убийстве мужчины в отделе полиции в Махачкале
фото с сайта СКР

В Дагестане задержаны двое сотрудников Росгвардии, подозреваемые в убийстве бывшего главы села Новокули Новолакского района республики Абакара Капланова. По версии следствия, в субботу, 6 февраля, около 20 часов в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала, двое сотрудников Росгвардии из имевшихся при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего мужчину.

В результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела мужчина скончался на месте. СМИ написали о гибели Абакара Капланова.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по статье «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется расследование уголовного дела.

Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале, где был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов.

Троюродный брат Капланова Рамазан Султанов рассказал, что у родственника "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из этого села Новокули, и началась она из-за "земельных споров". 

ИЧ

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью