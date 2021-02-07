Росгвардия приложит все усилия для расследования убийства Абакара Капланова в РОВД в Махачкале

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7 февраля 2021, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале, где был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов.

На месте происшествия прибыл главный росгвардеец Дагестана генерал Магомед Баачилов, - передает РИА Новости.

Руководство МВД по Дагестану выехало к отделу полиции в Махачкале, где был убит Капланов и собрались более 300 жителей села Новокули.

Капланова застрели в отделе полиции якобы из-за земельного конфликта. Об инциденте рассказал его родственник.

У погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из этого села Новокули, конфликт "начался на почве земельных споров".

Троюродный брат Капланова Рамазан Султанов рассказал, что у родственника "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из этого села Новокули, и началась она из-за "земельных споров".