Росгвардия приложит все усилия для расследования убийства Абакара Капланова в РОВД в Махачкале
7 февраля 2021, 08:35[ «Аргументы Недели» ]
Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в кабинете начальника Советского РОВД в Махачкале, где был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов.
На месте происшествия прибыл главный росгвардеец Дагестана генерал Магомед Баачилов, - передает РИА Новости.
Руководство МВД по Дагестану выехало к отделу полиции в Махачкале, где был убит Капланов и собрались более 300 жителей села Новокули.
Капланова застрели в отделе полиции якобы из-за земельного конфликта. Об инциденте рассказал его родственник. У погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из этого села Новокули, конфликт "начался на почве земельных споров".
Троюродный брат Капланова Рамазан Султанов рассказал, что у родственника "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из этого села Новокули, и началась она из-за "земельных споров".
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