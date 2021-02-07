В России заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. За сутки выявлено 16 048 новых случаев заражения COVID-19
7 февраля 2021, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
В России заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. За сутки, по данным оперштаба на утро 7 февраля, выявлено 16 048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В субботу, 6 февраля, в нашей стране за последние 24 часа было диагностировано 16 627 заразившихся ковидом. На сегодняшний день в России всего зарегистрировано 3 967 281 случаев ковида, - передает RT.
За сутки умерли 432 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 76 661. Выздоровели и выписаны за 24 часа 19 884 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 456 210 пациентов.
В Москве сегодня выявлены 2 028 новых случаев коронавируса. 64 человека скончались. 3 657 пациента выздоровели.
Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается. Вероятно, к концу весны масочный режим будет снят.
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