Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

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7 февраля 2021, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Маски и перчатки носят в общественных местах с начала пандемии коронавируса. Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается. Вероятно, к концу весны масочный режим будет снят.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, что число заболевших коронавирусом должно резко снизиться.

Она напомнила, что в 2020 году уровень заболеваемости начал снижаться в конце весны, летом было относительно спокойно.

Доктор Скорпилева считает, что, может быть,к концу весны от масок действительно получится отказаться. Но она отметила, что у любой инфекции есть сезоны, с коронавирусом пока еще многое непонятно.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой. По его мнению, в этом году, возможно, удастся избежать всплеска заболеваемости в начале весны. Он отметил, что "сейчас люди осторожны стали, почти все носят маски". "Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры", — полагает Аграновский.

Сергей Нетесов, глава лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, назвал особенности возможной третьей волны коронавируса в РФ.