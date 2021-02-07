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Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок
фото: pixabay.com

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Маски и перчатки носят в общественных местах с начала пандемии коронавируса. Динамика распространения коронавирусной инфекции снижается. Вероятно, к концу весны масочный режим будет снят.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, что число заболевших коронавирусом должно резко снизиться.

Она напомнила, что в 2020 году уровень заболеваемости начал снижаться в конце весны, летом было относительно спокойно.
Доктор Скорпилева считает, что, может быть,к концу весны от масок действительно получится отказаться. Но она отметила, что у любой инфекции есть сезоны, с коронавирусом пока еще многое непонятно.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой. По его мнению, в этом году, возможно, удастся избежать всплеска заболеваемости в начале весны. Он отметил, что "сейчас люди осторожны стали, почти все носят маски". "Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры", — полагает Аграновский.

Сергей Нетесов, глава лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, назвал особенности возможной третьей волны коронавируса в РФ.

ИЧ

Общество

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от ношения масок

Для отмены масочного режима, принятого как одно из ограничений при пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо соблюдение ряда факторов, среди которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

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