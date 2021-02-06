Вирусолог Сергей Нетесов рассказал о возможной третьей волне коронавируса

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6 февраля 2021, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

коронавирус, фото: pixabay.com

Сергей Нетесов, глава лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, назвал особенности возможной третьей волны коронавируса в РФ.

Он отметил, что в случае проникновения в Россию британского, бразильского или южноафриканского штаммов коронавируса распространение инфекции будет идти более быстро.

При этом вирусолог и инфекционист Николай Малышев советует не бояться третьей волны COVID-19, поскольку проходит вакцинация населения. К лету большинство россиян уже будут с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие коронавирусом.

Директор центра Гамалеи Гинцбург заявил, что «Спутник V» защитит от тяжелых случаев COVID-19.