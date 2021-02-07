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МЧС зарегистрировалось в соцсетях TikTok и Likee

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС зарегистрировалось в соцсетях TikTok и Likee
vk.com/mchs__russia

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ зарегистрировалось в социальных сетях TikTok и Likee.

МЧС информирует, что в аккаунтах ведомства будут размещать видео о профессиональной деятельности спасателей.
"Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое", - говорится в сообщении МЧС.

У МЧС есть аккаунты и в других соцсетях, в Инстаграм, во Вконтакте.
Аккаунт в TikTok ранее зарегистрировал МИД России.

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