Женщина поделилась секретом, как ей удалось похудеть на 60 килограммов

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7 февраля 2021, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Великобритании 47-летней Клэр Дьюсбери, вес которой достигал 150 килограммов, удалось похудеть на 60 килограммов. С избыточным весом Клэр начала бороться ради своих детей и ради своего здоровья.

Она - астматик, поэтому беспокоилась о своем здоровье, и эта причина стала движущим фактором.

Секрет похудания Клэр Дьюсбери таков: она прикрепила к кухонному шкафу две свои фотографии, на которых была снять с максимальным весом в 150 килограммов. Фото стали для женщины мотивацией к отказу от вредных продуктов, позволяющих набирать вес, пишет издание Teesside Live.

Дьюсбери начала планировать меню и готовить завтраки и ланчи. Она совсем перестала покупать фастфуд.

Также британка начала посещать тренажерный зал. Теряя килограммы, женщина становилась увереннее в себе. По ее словам Клэр, она не сидит на диете, а просто придерживается правильного, здорового питания. Дьюсбери похудела до 90 килограммов, но намерена избавиться еще 20 килограммов.

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