Лариса Гузеева опубликовала фото в халате сына и пожаловалась на лишний вес

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27 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев, фото: vk.com/larisa_guzeev

Лариса Гузеева, актриса театра и кино, телеведущая опубликовала фото в халате сына и пожаловалась на лишний вес. По признанию Гузеевой, «халат сына прямо еле сошелся».

После новогодних праздников телеведущая начала сниматься для новых выпусков шоу «Давай поженимся».

Телезвезда выложила в сеть видео, на котором запечатлено, как стилист делает ей причёску, а она причитает: «Привет всем. Ну вот, началась новая неделя рабочая после Нового года. Сашечка мой любимый. Я растолстевшая, как собака, на этих новогодних харчах. Прямо ужас какой-то, надо браться за себя». Не секрет, что Лариса любит пошутить.

Перед Новым годом актриса серьёзно занималась похудением и после специальной программы выглядела шикарно. Судя по постам, которые Лариса выкладывает в Инстаграм, готовить она любит, умеет делать это вкусно, и частенько балует своих близких разнообразными блюдами.

А поклонники не согласились, что у 61-летней Гузеевой что-то не так с фигурой. Фолловеры пишут комплименты:

«Похвасталась крутой фигурой, умничка!», «Я-то набрала вес, а вы где? Отличное тело!», «Хотите похвалу – держите. Очень красивая», «И где несовершенства? Мне бы так выглядеть на седьмом десятке».

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