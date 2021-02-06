Жозеп Боррель перед отъездом из России почтил память политика Бориса Немцова
6 февраля 2021, 22:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из Москвы почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства на Большом Москворецком мосту.
Боррель также встречался в Москве с представителями российских общественных организаций, в том числе НПО. Отмечается, что они «сталкиваются с серьёзными ограничениями в своей деятельности».
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