В России за сутки скончались 497 пациентов с COVID-19

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6 февраля 2021, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 497 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщили в оперштабе, в частности, за минувшие 24 часа 60 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 45 – в Санкт-Петербурге, 31 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания в России с начала пандемии стали 76 229 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в РФ составило 16 627.