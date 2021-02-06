Синоптик Шувалов сообщил, что морозы в Москве продержатся до середины февраля
6 февраля 2021, 09:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио 1
Глава центра "Метео" Александр Шувалов утром в субботу сообщил, что морозная погода в столичном регионе продлится до середины текущего месяца. Кульминация похолодания придется на начало следующей недели.
Александр Шувалов отметил, что в начале будущей недели похолодает сильнее из-за ясных безветренных ночей. Столбики термометров в Москве будут показывать от 21 до 26 градусов ниже нуля, а местами – до минус 30.
Синоптик уточнил, что вся первая половина февраля в столичном регионе будет достаточно холодной. До середины месяца температуры минус 15 градусов днем и минус 20 градусов ночью не будут редкостью. Потепления москвичам следует ожидать лишь во второй половине месяца.
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