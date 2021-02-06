Инфекционист Малышев считает, что морозы в Москве могут вызвать рост заболеваемости COVID-19
6 февраля 2021, 09:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что морозы в Москве могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом нового типа в городе, поскольку люди будут чаще посещать ТЦ и кафе.
Ранее стало известно, что на следующей неделе в столицу России придут настоящие, которых в городе не было уже 10 лет: ночью температура воздуха будет опускаться до минус 30 градусов, а днем – до минус 21 градуса.
Николай Малышев заметил, что при сильных морозах жители Москвы будут больше времени проводить в помещениях и, соответственно, больше заражаться. Инфекционист подчеркнул, что в воздухе коронавирус нового типа очень мало сохраняется – в основном он передается от человека к человеку.
Профессор призвал граждан по возможности оставаться дома.
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