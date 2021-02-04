Синоптик Паршина предупредила москвичей о 26-градусных морозах с 5 февраля

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4 февраля 2021, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что заметное похолодание в Московском регионе начнется с пятого февраля. По ее словам, в течение недели отметка термометров упадёт до минус 26 градусов.

«В столичном регионе ночью до минус 14 градусов, днем - минус 9...11. Шестого февраля еще холоднее - ночью минус 13...18, днем - минус 10...15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем - до минус 17 градусов … В понедельник, восьмого февраля, по предварительным расчетам, прогнозируется понижение ночной температуры до минус 25-ти градусов, а в ночь на вторник - даже до минус 26-ти. Днем в понедельник и вторник минус 13...18 градусов, без осадков», - поделилась она.

Паршина отметила, что похолодание будет довольно устойчивым. Она добавила, что для начала февраля такой холод – «настоящая аномалия». Синоптик уточнила, что не стоит ждать быстрого потепления. Кроме того, она предупредила, что жителей южных регионов России «засыплет снегом или зальет дождями».

«… пятого февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья. Испортится погода в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области - там сильные дожди со снегом. Сильный снег ожидается и на севере - в Архангельской области», - заключила эксперт.